DE
FR
Abonnieren

ZSC-Boss will das verhindern
Verliert die Schweiz eine Machtposition im Welt-Eishockey?

Lions-CEO Peter Zahner kandidiert für einen der 15 Plätze im Council des internationalen Eishockey-Verbandes IIHF. Am Freitag wird gewählt. Es wird spannend.
Publiziert: 30.09.2026 um 10:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/5
Lions-CEO Peter Zahner präsentiert sein politisches Meisterwerk: Die Swiss Life Arena in Zürich.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Der internationale Eishockey-Verband IIHF besammelt sich derzeit auf der kanarischen Insel Teneriffa zum halbjährlichen Kongress, auf dem am Freitag Wahlen anstehen. Mittendrin ist Peter Zahner (65), der CEO der ZSC Lions, der für einen Platz im IIHF-Council, der Eishockey-Weltregierung, kandidiert.

Der Aargauer soll Raeto Raffainer (44) ersetzen, der nach fünf Jahren im Amt nicht mehr nominiert wurde, weil er kein Amt mehr im Schweizer Eishockey bekleidet.

Zahner ist seit 30 Jahren im internationalen Hockey-Business tätig. So könnte man denken, dass seine Wahl eine Formsache sei. Doch dem ist nicht so. Während sich der Lions-Boss und ehemalige Präsident der Champions League nicht auf Wahlprognosen einlassen will, stufen Szenekenner seine Chancen auf 50 Prozent ein.

Kanada hat gleich viele Stimmen wie Mexiko

Das liegt einerseits am Wahlmodus und am Umstand, dass jeder der 61 stimmberechtigten Mitgliedsverbände gleich viele Stimmen hat. Das Votum von Kanada (615'000 Lizenzierte) zählt also gleich viel wie jenes von Iran (745) oder Mexiko (591).

Mehr zum Eishockey
Blick wagt die Prognose: Akira Schmid ist der nächste Schweizer NHL-Champion. Der Keeper spielt neu beim Meister von 2024 und 2025, den Florida Panthers.
10 NHL-Schweizer, 10 Prognosen
Ein Schweizer gewinnt in dieser Saison den Stanley Cup
Die Landry-Brüder Lukas (links) und Manix Landry fallen sich nach dem fünften Tor gegen Lugano in die Arme.
Mit Video
Tessiner spielen wie besessen
Wieso Ambri gerade alle Experten Lügen straft
FRESHFOCUS_1604522.jpg
Gewinner und Verlierer
Trainer-Duo mischt Liga auf – und der SCB hat neuen Helden
Davos-Haudegen Brendan Lemieux (links) liefert sich einen Fight mit Lausanne-Youngster Basile Sansonnens.
Mit Video
Liga-Inside
77 Strafminuten auf einmal
20-Jähriger legt sich mit HCD-Haudegen Lemieux an

Deshalb hat Zahner auch Lobbying betrieben. «Wenn du dich nominieren lässt, musst du auch Wahlkampf betreiben», sagt er. Und wer ihn kennt, weiss, dass er den seriös angeht. So wie einst vor dem Bau der Swiss Life Arena, als er den Kollegen vom Fussball zeigte, was man mit intensivem und cleverem Lobbying erreichen kann.

Schon bei der Heim-WM in Zürich im Mai, bei der ebenfalls ein Kongress anstand, knüpfte er Kontakte. Als Stadiongastgeber habe er sich bei den Gästen aus aller Welt für ihren Besuch bedankt, ohne dabei seine Kandidatur zu erwähnen.

In den letzten Wochen unterhielt er sich per Videocalls mit den Stimmberechtigten, wobei sich mancher fragte: «Peter, who?» «Schliesslich interessiere die nationalen Verbände nicht, was die ZSC Lions machen.»

Inzwischen dürfte jeder Zahner kennen. «In den Gesprächen ging es darum, sich kennenzulernen und zu hören, was die Bedürfnisse sind. Ich konnte keine Versprechungen machen, weil ich als Teil des Gremiums nichts bestimmen kann, wenn ich gewählt werden sollte. Und Anbiedern ist schlecht.»

Zahner: «Eine sehr intensive Zeit»

Da viele Stimmberechtigte in anderen Zeitzonen beheimatet sind, sei es eine «sehr intensive Zeit» gewesen. Der Schlaf kam zu kurz, die Calls fanden oft frühmorgens oder spätabends statt. So ist Zahner froh, dass am Freitagvormittag endlich gewählt wird.

Dabei kämpfen 31 Kandidaten um 15 Plätze. Zuerst wird der Nachfolger des abtretenden Präsidenten Luc Tardif (73) bestimmt. Die Favoriten sind Franz Reindl (71, De) und Peter Briza (61, Tsch). Danach ist der Senior Vice President und darauf die drei regionalen Vizepräsidenten an der Reihe.

Sollten bis dahin noch nicht drei Frauen gewählt sein, wird als Nächstes diese Quote erfüllt, womit nur noch sieben oder acht Plätze offenbleiben. Dabei ist die Konkurrenz für Zahner nicht zu unterschätzen. Von den total 31 Kandidaten sind 16 aktuelle und zwei ehemalige Präsidenten ihres Verbandes, während Zahner nur im VR der Swiss Ice Hockey Federation ist. Auch deshalb war ein guter Wahlkampf wichtig, um Chancen zu haben, weiterhin einen Schweizer Vertreter in der Hockey-Regierung zu stellen.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
8
1
13
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
Lausanne HC
Lausanne HC
7
-6
8
11
SC Bern
SC Bern
5
0
7
12
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21395981 HC+Davos
HC Davos
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
ev zug logo
EV Zug
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411212 Logo_HC_Ajoie
        HC Ajoie
        21411205 Logo_EHC_Biel
        EHC Biel
        21411199 Logo_GeneveServetteHC
        Genève-Servette HC
        21411195 Logo_SC_Bern
        SC Bern
        21411191 Logo_SCL_Tigers
        SCL Tigers
        21411186 Logo_Lausanne_HC
        Lausanne HC
        21411180 Logo_ZSC_Lions
        ZSC Lions
        21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
        EHC Kloten
        logo SCRJ-Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        21395999 ambri-logo
        HC Ambri-Piotta
        21395981 HC+Davos
        HC Davos
        21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
        HC Fribourg-Gottéron
        ev zug logo
        EV Zug
        21395917 HCL_logo
        HC Lugano
        21395888 National+League
        National League