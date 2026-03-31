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Hätte die Führung von Genf nicht zählen dürfen?
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Harte Gangart mit Heldner:Hätte die Führung von Genf nicht zählen dürfen?

Wegen Slew-Footing
Liga bestätigt Spielsperre gegen Servette-Youngster

Das Verfahren wegen des Slew-Footings von Servettes Simas Ignatavicius ist abgeschlossen. Die eine Spielsperre wurde bestätigt.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Simas Ignatavicius muss im sechsten Viertelfinal-Spiel am Dienstagabend zuschauen.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die provisorisch ausgesprochene Spielsperre gegen Servettes Simas Ignatavicius (18) für Spiel 6 der Viertelfinal-Serie gegen Lausanne bleibt bestehen. Dies bestätigt der Liga-Einzelrichter am Dienstagnachmittag vor dem Spiel am Abend. 

Das Slew-Footing (gezielter Tritt) gegen Fabian Heldner im fünften Spiel in der Entstehung seines 2:1-Führungstreffers wurde von den Unparteiischen übersehen. Im Anschluss an den Match wurde der junge Litauer jedoch vorsorglich gesperrt und es wurde ein Verfahren eröffnet. Dieses ist nun abgeschlossen. 

Zusätzlich zur Spielsperre wird Ignatavicius mit einer Busse von 1300 Franken inklusive Verfahrenskosten belegt. 

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