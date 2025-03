1/5 Heisser Tanz: Ambris Dario Bürgler (links) gegen Lakers-Verteidiger Fabian Maier. Foto: keystone-sda.ch

Es geht um die beiden letzten Plätze im Viertelfinal. In komprimierten Playoff-Spielen. Nach drei Jahren Pre-Playoffs im Best-of-3-Format (7. gegen 10. und 8. gegen 9.) wurden letzte Saison die Play-Ins ins Leben gerufen. Dort wurde ein Fallschirm für den Siebten und Achten eingebaut. Die spielen nämlich zuerst gegeneinander. Während sich der Sieger für die Playoffs qualifiziert, bekommt der Verlierer eine zweite Chance und spielt gegen den Gewinner des Duells Neunter gegen Zehnter.

Die bisherigen Pre-Playoff- und Play-In-Duelle Pre-Playoffs 2020/21 (Best of 3) Biel (7.) – SCRJ Lakers (10.) 1:2 n.V./1:3

(10.) 1:2 n.V./1:3 Davos (8.) – Bern (9.) 3:4 n.V./3:0/0:3 Pre-Playoffs 2021/22 (Best of 3) Lausanne (7.) – Ambri (10.) 1:2/2:1/5:1

(7.) – Ambri (10.) 1:2/2:1/5:1 Servette (8.) – Lugano (9.) 1:2/3:4 Pre-Playoffs 2022/23 (Best of 3) Fribourg – Lugano 1:2/0:2

1:2/0:2 Bern – Kloten 5:1/1:4/5:0 Play-Ins 2023/24 (Hin- und Rückspiel) Lugano (7.) – Ambri (8.) 4:4/3:1

(7.) – Ambri (8.) 4:4/3:1 Biel (9.) – Servette (10.) 3:2/2:2

Das ist auch in dieser Saison so. Doch eine Änderung gibt es. Während es letzte Saison darum ging, wer mehr Punkte aus Hin- und Rückspiel holte (ohne Rücksicht auf die Tordifferenz), ist das nun anders. Die beiden Resultate werden, analog zur Champions Hockey League, zusammengezählt. Im Hinspiel kann es nicht zu einer Overtime kommen. Im Rückspiel würde die Overtime wie in den Playoffs bis zum Sudden Death ausgespielt.

Der Hintergrund für den Wechsel ist eine Überlegung, die sich Ambri letztes Jahr machte. Die Tessiner hatten sich mit dem folgenden Szenario beschäftigt: Sollte in der Endphase des Rückspiels schon klar sein, dass es zu einer Verlängerung (je ein Sieg mit 3 Punkten) kommen wird und man eine Strafe kassiert, lässt man vorsätzlich einen Treffer in Unterzahl zu, beziehungsweise erzielt ein Eigentor, um in der Overtime wieder in Vollbestand spielen zu können. So hätte es zu äusserst skurrilen Szenen kommen können, da der Gegner ja kein Interesse an einem Powerplay-Tor gehabt hätte. Deshalb regte Ambri mit Erfolg eine Modus-Änderung an.

Ein möglicher Haken am neuen Modus: Die Spannung könnte schon nach dem ersten Spiel draussen sein, wie im CHL-Achtelfinal-Derby, als Servette in Lausanne 5:0 gewann.

