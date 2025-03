Insgesamt 2,68 Millionen Zuschauer strömen in der abgelaufenen Qualifikation in die Stadien der 14 National-League-Klubs. Das sind in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga so viele wie nie zuvor.

Der SC Bern bleibt das Publikumsmagnet Nummer 1 in der National League. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Durchschnittlich verfolgten 7365 Zuschauer die Partien vor Ort. Dies entspricht einem Zuwachs von 235 im Vergleich zur Vorsaison.

Publikumsmagnet Nummer 1 war einmal mehr der SC Bern, der pro Spiel 15'821 Fans in der PostFinance-Arena begrüssen konnte und somit gut 300 mehr als noch im Vorjahr. Im europäischen Zuschauer-Ranking haben dem jahrelangen Krösus mittlerweile die Kölner Haie den Rang abgelaufen. Das DEL-Team dürfte kommende Woche den eigenen Europa-Rekord aus dem Vorjahr nochmals um rund tausend auf knapp 18'000 Besucher pro Spiel anheben.

Den höchsten Anstieg in der National League mit einem Plus von etwas über 1800 Zuschauer pro Heimspiel verzeichnete der Lausanne HC, der sich zum ersten Mal in der Klubgeschichte zum Qualifikationssieger krönte. Mit durchschnittlich 9116 Zuschauer ist der letztjährige Playoff-Finalist hinter den ZSC Lions (11'404) und Fribourg-Gottéron (9194) weiterhin der Klub mit dem vierthöchsten Zuschauerschnitt. In Freiburg waren in der zweiten Saison in Folge alle Heimspiele restlos ausverkauft. Über alle Stadien betrachtet betrug die Auslastung etwas über 90 Prozent.

Weniger Zuschauer als in der Vorsaison konnten einzig Servette (-192) und Biel (-108) willkommen heissen. Für die Playoff-Finalisten von 2023 ging die Saison am Samstag nach dem Verpassen des Play-in vorzeitig zu Ende. Das Schlusslicht der Publikums-Tabelle ist wie in sportlicher Hinsicht der Tabellenletzte HC Ajoie mit durchschnittlich 4472 Zuschauern pro Heimspiel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos