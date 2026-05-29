13 Jahre lang ist Alessandro Benin in verschiedenen Funktionen für den HC Ambri-Piotta tätig gewesen. Nun verlässt er die Leventiner – und heuert in seinem Heimatland an.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Alessandro Benin verlässt den HC Ambri-Piotta: Wie der Verein aus der Leventina schreibt, zieht es den Italiener weiter in sein Heimatland. Beim Südtiroler Klub Hockey Unterland wird der 49-Jährige ebenfalls das Amt des Sportdirektors übernehmen. Das Team aus der Gemeinde Neumarkt spielt in der länderübergreifenden Alps Hockey League.

Benin ist 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für den HCAP tätig gewesen, zuletzt seit dem mit vielen Nebegeräuschen über die Bühne gegangenen Rücktritt von Paolo Duca (44) im letzten Oktober als Sportchef. Und einige Monate hängt er noch an: Wie der Verein schreibt, wird Benin den Leventinern den Sommer hindurch zur Verfügung stehen, um den Übergang zu begleiten. Bereits seit Januar ist klar, dass Lars Weibel, aktuell noch Sportdirektor beim Schweizer Nationalteam, seine Nachfolge antreten wird.

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