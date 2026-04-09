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Warum Genoni trotzdem Spass hatte
«Es war ein schwieriges Jahr mit Zug»

Trotz vieler Niederlagen, Verletzungen und dem frühen Playoff-Aus beim EV Zug blickt Leonardo Genoni mit einem Lächeln auf die Saison zurück. Er erklärt, warum er trotzdem jeden Tag mit riesiger Freude aufs Eis gegangen ist und was bei Zug wirklich nicht gestimmt hat.
Publiziert: 17:03 Uhr
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Aktualisiert: 17:04 Uhr
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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