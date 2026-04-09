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Genoni über Fischers Pluspunkt
«Nati, WM, Olympia – das macht süchtig»

Leonardo Genoni erklärt, warum die Nationalmannschaft für jeden Schweizer Hockeyspieler zur Sucht wird. Einmal dabei, willst du immer wieder hin – egal ob WM oder Olympia.
Publiziert: 17:03 Uhr
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati

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