DE
FR
Abonnieren
Baumgartner-Hattrick beschert Ehlers Sieg zum Einstand
4:00
SC Bern – EV Zug 3:0:Baumgartner-Hattrick beschert Ehlers Sieg zum Einstand

Von zeitlos schön bis gaga
Das sind die besten Logos der Liga

Wie schneidet mein Klub ab? Die Logos der National League sind Geschmackssache – nur beim Sieger gibt es keine zweite Meinung.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren

Darum gehts

  • Ranking der schönsten National-League-Logos
  • SC Bern und HC Davos führen die Liste an
  • 15 Logos wurden bewertet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Welcher National-League-Klub hat das schönste Logo? Das ist Geschmacksache, klar. Wir haben trotzdem ein Ranking erstellt. Viel Spass. Und: Nicht gleich in den Wutbürgermodus wechseln, es geht nur um die Logos, nicht um den Klub. Übrigens: Ganz unten kannst du auch deine Stimme abgeben. 

1

SC Bern

Zeitlos, formschön in seiner Vollendung: Das SCB-Logo ist unschlagbar.

Foto: keystone-sda.ch
2

HC Davos

Schlicht und ergreifend: Am HCD-Logo muss nie herumgebastelt werden.

Foto: Claudio Thoma/freshfocus
3

EHC Kloten

Flügel, Flughafen, die Flieger: Das Kloten-Logo hat einen Schuss Bauhaus-Stil.

Foto: Sven Thomann
4

HC Genf-Servette

An Schlichtheit nicht zu überbieten: Die Sportfreunde von Genf-Servette.

Foto: Laurent Daspres/freshfocus
5

SCL Tigers

Mietzekatze mit Schmiss: Die SCL Tigers.

Foto: keystone-sda.ch
6

HC Lugano

Schnörkellos und eindeutig, zwei Stöcke und ein Puck: Der HC Lugano.

Foto: keystone-sda.ch
7

HC Ambrì-Piotta

Ein Vexierbild? Irgendwann sieht man den Puck. Hat aber doch was.

8

EHC Biel

Irgendwie schön, wenn auch etwas farbenfroh: EHC Biel.

Foto: Getty Images
9

ZSC Lions

Der Löwe? Naja. Lenkt etwas vom zackigen Schriftzug ab.

Foto: Thomas Oswald/freshfocus
10

EV Zug

EVZ: Ein Fall von unnötiger Viecherei. Der Schriftzug allein wäre schon schöner.

Foto: Pius Koller
11

HC Fribourg-Gottéron

Achtung, bissige Fledermaus: Gottéron-Logo mit Drache. Wäre ohne Fabeltier viel schmissiger.

Foto: keystone-sda.ch
12

HC Lausanne

Nicht richtig gelungen: Lausannes Löwen-Logo.

Foto: Estelle Vagne/freshfocus
13

HC Ajoie

Ajoie mit Drache? Könnte auch ein Höllenhund sein.

Foto: Jonathan Vallat/freshfocus
14

SC Rapperswil-Jona Lakers

Stars & Stripes mit E? Und wofür stehen die drei Sterne?

15

Retro-Award

Übrigens: Die Retro-Trikots mit Nadelstreifen der ZSC Lions, schöner geht nicht.

Foto: freshfocus
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League
«Wir wollen das nicht akzeptieren – wir Führungskräfte sind gefragt»
interview
Leuenberger über das ZSC-Tief
«Wir wollen das nicht akzeptieren»
Ehlers in der Goalie-Falle
Mit Video
«Situation ist nicht optimal»
Ehlers in der Goalie-Falle – was den SCB-Coach daran stört
Ambri löscht Flächenbrand, Meister strauchelt – und der SCB?
Mit Video
Der Liga-Check
Die Gewinner und Verlierer
Ambri löscht Flächenbrand, Meister strauchelt – und der SCB?
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
14
27
38
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zug
EV Zug
14
-1
23
7
ZSC Lions
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Biel
EHC Biel
13
4
19
9
SCL Tigers
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-6
16
12
SC Bern
SC Bern
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-23
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen