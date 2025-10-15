Wie schneidet mein Klub ab? Die Logos der National League sind Geschmackssache – nur beim Sieger gibt es keine zweite Meinung.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Welcher National-League-Klub hat das schönste Logo? Das ist Geschmacksache, klar. Wir haben trotzdem ein Ranking erstellt. Viel Spass. Und: Nicht gleich in den Wutbürgermodus wechseln, es geht nur um die Logos, nicht um den Klub. Übrigens: Ganz unten kannst du auch deine Stimme abgeben.

1 SC Bern

Zeitlos, formschön in seiner Vollendung: Das SCB-Logo ist unschlagbar.

Foto: keystone-sda.ch

2 HC Davos

Schlicht und ergreifend: Am HCD-Logo muss nie herumgebastelt werden.

Foto: Claudio Thoma/freshfocus

3 EHC Kloten

Flügel, Flughafen, die Flieger: Das Kloten-Logo hat einen Schuss Bauhaus-Stil.

Foto: Sven Thomann

4 HC Genf-Servette

An Schlichtheit nicht zu überbieten: Die Sportfreunde von Genf-Servette.

Foto: Laurent Daspres/freshfocus

5 SCL Tigers

Mietzekatze mit Schmiss: Die SCL Tigers.

Foto: keystone-sda.ch

6 HC Lugano

Schnörkellos und eindeutig, zwei Stöcke und ein Puck: Der HC Lugano.

Foto: keystone-sda.ch

7 HC Ambrì-Piotta

Ein Vexierbild? Irgendwann sieht man den Puck. Hat aber doch was.

8 EHC Biel

Irgendwie schön, wenn auch etwas farbenfroh: EHC Biel.

Foto: Getty Images

9 ZSC Lions

Der Löwe? Naja. Lenkt etwas vom zackigen Schriftzug ab.

Foto: Thomas Oswald/freshfocus

10 EV Zug

EVZ: Ein Fall von unnötiger Viecherei. Der Schriftzug allein wäre schon schöner.

Foto: Pius Koller

11 HC Fribourg-Gottéron

Achtung, bissige Fledermaus: Gottéron-Logo mit Drache. Wäre ohne Fabeltier viel schmissiger.

Foto: keystone-sda.ch

12 HC Lausanne

Nicht richtig gelungen: Lausannes Löwen-Logo.

Foto: Estelle Vagne/freshfocus

13 HC Ajoie

Ajoie mit Drache? Könnte auch ein Höllenhund sein.

Foto: Jonathan Vallat/freshfocus

14 SC Rapperswil-Jona Lakers

Stars & Stripes mit E? Und wofür stehen die drei Sterne?

15 Retro-Award

Übrigens: Die Retro-Trikots mit Nadelstreifen der ZSC Lions, schöner geht nicht.

Foto: freshfocus

