Darum gehts
- Ranking der schönsten National-League-Logos
- SC Bern und HC Davos führen die Liste an
- 15 Logos wurden bewertet
Welcher National-League-Klub hat das schönste Logo? Das ist Geschmacksache, klar. Wir haben trotzdem ein Ranking erstellt. Viel Spass. Und: Nicht gleich in den Wutbürgermodus wechseln, es geht nur um die Logos, nicht um den Klub. Übrigens: Ganz unten kannst du auch deine Stimme abgeben.
SC Bern
Zeitlos, formschön in seiner Vollendung: Das SCB-Logo ist unschlagbar.
HC Davos
Schlicht und ergreifend: Am HCD-Logo muss nie herumgebastelt werden.
EHC Kloten
Flügel, Flughafen, die Flieger: Das Kloten-Logo hat einen Schuss Bauhaus-Stil.
HC Genf-Servette
An Schlichtheit nicht zu überbieten: Die Sportfreunde von Genf-Servette.
SCL Tigers
Mietzekatze mit Schmiss: Die SCL Tigers.
HC Lugano
Schnörkellos und eindeutig, zwei Stöcke und ein Puck: Der HC Lugano.
HC Ambrì-Piotta
Ein Vexierbild? Irgendwann sieht man den Puck. Hat aber doch was.
EHC Biel
Irgendwie schön, wenn auch etwas farbenfroh: EHC Biel.
ZSC Lions
Der Löwe? Naja. Lenkt etwas vom zackigen Schriftzug ab.
EV Zug
EVZ: Ein Fall von unnötiger Viecherei. Der Schriftzug allein wäre schon schöner.
HC Fribourg-Gottéron
Achtung, bissige Fledermaus: Gottéron-Logo mit Drache. Wäre ohne Fabeltier viel schmissiger.
HC Lausanne
Nicht richtig gelungen: Lausannes Löwen-Logo.
HC Ajoie
Ajoie mit Drache? Könnte auch ein Höllenhund sein.
SC Rapperswil-Jona Lakers
Stars & Stripes mit E? Und wofür stehen die drei Sterne?
Retro-Award
Übrigens: Die Retro-Trikots mit Nadelstreifen der ZSC Lions, schöner geht nicht.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
14
27
38
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zug
14
-1
23
7
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Biel
13
4
19
9
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
14
-6
16
12
SC Bern
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
14
-23
5