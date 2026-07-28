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Vertrag für zwei Saisons
Zug verstärkt sich mit NHL-Verteidiger

NHL-Verteidiger Jacob Moverare schliesst sich für zwei Saisons dem EV Zug an.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Jacob Moverare (r.) geht zum EV Zug.
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der EV Zug verstärkt sich mit einem NHL-Verteidiger. Jacob Moverare (27) kommt von den LA Kings in die Zentralschweiz. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der Schwede absolvierte für die Kalifornier insgesamt 111 Spiele, wobei er in der abgelaufenen Saison nur 15 Mal zum Einsatz kam. 

«Ich freue mich sehr, in Zukunft vor den EVZ-Fans aufzulaufen und alles für dieses Team zu geben. In den nächsten Tagen möchte ich den Verein und besonders meine neuen Teamkollegen kennenlernen und mich schnell in Zug einleben», wird der Neue in einer Medienmitteilung zitiert. 

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