Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben zwei Abgänge bekannt gegeben: Wie die St. Galler am Dienstag kurz vor Mittag mitteilen, werden Verteidiger Robin Bisig (21) und Stürmer Marc Diethelm (21) ausgeliehen. Während Diethelm in der Ostschweiz bleibt und neu für den HC Thurgau aufläuft, zieht es Bisig zum EHC Basel.
Die beiden Akteure, die erst im Frühjahr ihre Verträge bei den Lakers verlängert haben, treffen damit künftig in der Swiss League aufeinander. Durch die Ausleihe sollen die beiden Spieler wertvolle Spielpraxis in der zweithöchsten Liga sammeln. Der National-League-Verein behält zudem die Option, beide jederzeit zurückzuholen.
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