Playoff-Zeit ist B-Lizenzen-Zeit: Fribourg-Gottéron verstärkt sich für die Schlussphase der Saison mit vier Spielern aus der zweitklassigen Swiss League. Die beiden Verteidiger Alain Bircher (29, Basel) und Alessandro Villa (25, Thurgau) und die beiden Stürmer Dominik Binias (23) und Daniel Ljunggren (32, beide Thurgau) schliessen sich dem Zweiten der Qualifikation an.
Zudem kehren die Leihspieler Lucas Hedlund und Elijah Neuenschwander (beide 19), die die Saison bei Thurgau respektive Chur gespielt haben, zu Gottéron zurück.
Im Viertelfinal treffen die Fribourger auf den Sieger des Play-In-Duells zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug.
