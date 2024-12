1/5 Genfs Sportdirektor Marc Gautschi (l.) nennt die Gründe für die Entlassung von Meistercoach Jan Cadieux (M., hier mit Präsident Philippe Baechler). Foto: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journalist

Samstag, 14 Uhr: Genf-Servette gibt bekannt, sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Jan Cadieux getrennt zu haben. Cadieux, der seit November 2021 im Amt war, wird durch seine beiden Assistenten Yorick Treille und Rikard Franzen ersetzt. So entschied es Sportdirektor Marc Gautschi, der eine besonders komplizierte Saison erlebt und mit dem Klub möglicherweise zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpasst.

Einige Stunden nach der nicht sehr überraschenden Bekanntgabe spricht Gautschi über die Entscheidung und über die Gründe, die ihn dazu veranlasst haben, sich von dem Mann zu trennen, der den Grenats einen Schweizer Meistertitel und einen Europapokal beschert hat.

Blick: Marc Gautschi, wie sind Sie zu dem Schluss gekommen, Jan Cadieux zu entlassen?

Marc Gautschi: Es ist nie einfach, sich von jemandem zu trennen, mit dem man so viele schöne Momente geteilt und Titel gewonnen hat. Als ich Jan als Trainer ausgewählt habe, waren nicht alle von ihm überzeugt, aber er hat es geschafft, das Team zusammenzuschweissen und grosse Dinge zu erreichen. Seit anderthalb Jahren habe ich jedoch das Gefühl, dass der Verein nicht mehr vorankommt. Sowohl für Jan als auch für mich ist das Wichtigste immer noch der Verein und sein Erfolg. Aus diesem Grund sind wir zu dieser Entscheidung gekommen.

Wie geht es Ihnen menschlich damit?

Das ist natürlich schwierig. Ehrlich gesagt habe ich Jan fast mehr gesehen als meine Frau. Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen gegangen. Aber so ist der Sport. Wir sind beide Menschen, die Tag und Nacht für das Wohl des Vereins arbeiten. Das macht diese Entscheidung umso schwerer. Aber letztendlich musste ich die Interessen des Klubs in den Mittelpunkt stellen und die persönlichen Aspekte beiseitelassen.

Wann kam erstmals der Gedanke, dass ein Wechsel nötig ist?

Im Spiel gegen Ambri lagen wir mit mehreren Toren zurück und haben uns wieder herangekämpft. Ich dachte, dass sich die Dynamik ändern könnte. Aber dann hatten wir zwei grosse Spiele gegen Zürich und Lausanne. Auch wenn wir in der Tabelle weit von ihnen entfernt sind, mussten wir beweisen, dass wir auf ihrem Niveau sind. Und das war nicht der Fall. Es war, als hätten wir keine Chance auf einen Sieg gehabt. Diese Leistungen haben mich zum Nachdenken gebracht, und ich habe mich gefragt, ob wir nicht einen Wechsel brauchen, um das Ruder herumzureissen.

Warum haben Sie sich für das Interimsduo mit Yorick Treille und Rikard Franzén entschieden?

Ich habe eine Überzeugung. Wenn du noch an deinen Trainer glaubst, fängst du nicht an, nach einem möglichen Nachfolger zu suchen, falls du dich von ihm trennst. Und ich habe bis zum Schluss daran geglaubt, dass Jan das Ruder herumreissen kann. Deshalb haben wir uns für diese Lösung entschieden, und ich fühle mich mit dieser Entscheidung sehr wohl, ebenso wie die Vereinsführung. Wir werden so beginnen, vielleicht werden sie die Saison beenden. Das weiss ich noch nicht.

Wie ist die Hierarchie mit zwei Interimstrainern organisiert?

Es ist immer kompliziert, zu entscheiden, dass einer der Assistenten Cheftrainer wird und der andere auf seinem Platz bleibt. Aus diesem Grund haben wir niemanden ernannt. Im Moment sind ihre Aufgaben gut verteilt: Yorick kümmert sich um die Stürmer und das Powerplay, Rikard um die Verteidiger und das Boxplay. Und dann gibt es noch Eric Walsky, den Trainer der Junioren, der einen Blick von aussen werfen kann. Das sind alles sehr kompetente Leute.

Verspüren Sie Frustration angesichts der aktuellen Situation?

Ja, ganz klar. Wenn du hart daran arbeitest, ein wettbewerbsfähiges Team aufzubauen, und es nicht funktioniert, ist das frustrierend. Ich wollte nicht, dass es mit Jan so weit kommt. Wie gesagt, bis zum Schluss war ich davon überzeugt, dass es sich zum Guten wenden könnte. Aber seit dem Titelgewinn müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen. Wir haben nur selten auf dem Niveau gespielt, das wir uns erhofft hatten. Und auf dem Niveau, das die Fans verdient haben.

Haben Sie seitdem mit den Spielern gesprochen?

Ja, denn es ist nicht nur Jans Schuld. Das wäre zu kurz gegriffen. Es ist immer die gleiche Frage in diesem Bereich. Wenn es nicht läuft, ist es nicht nur die Schuld des Trainers. Und wenn du gewinnst, liegt es nicht nur an ihm. Die Wahrheit ist nicht so einfach. Die Spieler wissen, dass sie auch verantwortlich sind. Und sie wissen, dass auch ihre Zukunft auf dem Spiel steht. Sie müssen beweisen, dass sie es verdienen, in diesem Verein zu bleiben.