Jan Cadieux ist seinen Job bei Servette los. Foto: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journalist

Knall bei Servette: Jan Cadieux (44) ist ab sofort nicht mehr Coach an der Bande der Genfer. Dem Meistermacher von 2023 wird eine schwache erste Hälfte der Saison 2024/25 zum Verhängnis.

Dass Jan Cadieux seit einigen Wochen auf einem Schleudersitz sass, war bekannt. Der wenig überzeugende Sieg zuletzt gegen Ajoie konnte den Trainer dann auch nicht mehr retten: Sportdirektor Marc Gautschi zieht die Reissleine und entlässt am Samstag den Coach, der dem Verein immerhin den ersten Titel der Vereinsgeschichte und den Triumph in der Champions League 2024 beschert hatte. Zwar gab es die beiden erwähnten Titel. Doch unter seine Leitung fallen auch die verpassten Playoffs in den Jahren 2022 und 2024.

Mit Yorik Treille und Rikard Franzen übernehmen nun die bisherigen Assistenten von Cadieux. Die Aufgabe ist anspruchsvoll: Mit 39 Punkten aus 29 Spielen sind die Grenats in der Tabelle abgehängt und belegen nur den zwölften Platz.