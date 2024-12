Fribourg hat bei seiner Premiere unter Lars Leuenberger ein neues Gesicht gezeigt. Nach dem 2:1-Sieg in Zug erzählt der Trainer, wie er mit seiner Mannschaft gesprochen hat, um sie in so kurzer Zeit wieder zu mobilisieren.

Grégory Beaud

Zwischen seiner Ernennung und seinem ersten Spiel hatte der neue Gottéron-Coach Lars Leuenberger (49) nur ein Training mit seiner Mannschaft. Das war am Montagmorgen auf dem Eis der FKB-Arena. Ein Warm-up, um genau zu sein, bevor er sich bei Schneefall auf den Weg nach Zug machte, um dort sein erstes Spiel als Trainer der Drachen zu bestreiten.

Kann ein Trainer eine Mannschaft wirklich in so kurzer Zeit umkrempeln? Nach dem Fribourger 2:1-Sieg in der Bossard-Arena ist man geneigt, diese Frage mit ja zu beantworten. Aber was kann ein Trainer in so kurzer Zeit wirklich bewirken, abgesehen von dem berühmten psychologischen Schock, der mit einem Trainerwechsel einhergeht? Lars Leuenberger lüftet den Schleier ein wenig.

Man hat den Eindruck, dass Fribourg sein bestes Spiel der Saison abgeliefert hat, was die Intensität betrifft.

Lars Leuenberger: Mir hat sehr gefallen, was ich gesehen habe, ja.

Vor allem gegen ein physisches Team wie Zug.

Ich habe eine Mannschaft gesehen, die wirklich wollte. Es stimmt, die Intensität war da, die physische Herausforderung wurde angenommen. Wir haben immer wieder unseren Körper eingesetzt und waren in der defensiven Zone sehr aktiv. Was mir gefiel, war, dass sie den Körper spielten und ihre Stöcke auf dem Puck hatten. Wir hatten sehr viele geblockte Schüsse.

Vor allem ab dem zweiten Drittel hat Ihre Mannschaft das Niveau angehoben. Dann fing sie an, Strafen zu kassieren. Wie haben Sie in der zweiten Pause reagiert?

Wir haben in der Kabine darüber gesprochen, ja. Wir wussten, dass wir in der Lage sein mussten, auf den richtigen Moment zu warten. Wir durften nichts überstürzen und mussten diszipliniert bleiben. Wir sollten nicht zu viel erwarten, sondern auf die richtige Art und Weise spielen. Wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen würden. Und sie kamen. Ein Konter, ein Pass und Yannick (Rathgeb, Anm. der Red.) setzte gut nach. Das war genau das, was wir tun mussten.

Wie haben Sie sich generell auf das Spiel vorbereitet? Was war Ihr Ansatz in so kurzer Zeit?

Ich habe den Jungs gesagt, dass es bei diesem Spiel nicht nur um das Ergebnis geht. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, für mich war es wichtig, wie wir spielen. Dass wir die DNA von Fribourg-Gottéron zeigen. Am Morgen bei unserem ersten Treffen habe ich ihnen eine einzige Frage gestellt: «Welche Mannschaft wollen wir von Spiel zu Spiel sehen?» Weil es nicht das Team von Lars Leuenberger ist. Es ist das Team von Fribourg und seinen Spielern. Meine Aufgabe ist es, einen Rahmen zu setzen. Aber den Cursor innerhalb dieses Rahmens setzen die Spieler. Wir haben eine Leitlinie und wir werden gemeinsam sehen, was wir ändern wollen.

Und welche Mannschaft wollen Sie und wollen die Spieler sehen?

Fribourg ist eine Mannschaft, die den Puck gerne auf dem Stock hat. Wir wollen in der Offensivzone kreieren und Puckbesitz haben, nicht blindlings aufs Tor schiessen, sondern die Offensivzeit zu unserem Vorteil nutzen. Das ist unsere Stärke. Aber diese Stärke muss mit konstanter Disziplin einhergehen, auf allen Linien und in jedem Spiel.

Bei Ihrem ersten Spiel mit Fribourg kann man sagen, dass Sie bereits Ihr Referenzspiel haben...

Ja, das hat mich wirklich gefreut. Es ging nur darum, zu zeigen, was Fribourg ist. Und das haben sie getan. Ich bin überzeugt, dass sie eine gute Mannschaft sind, vor allem, weil es im Vergleich zur letzten Saison nicht viele Veränderungen gegeben hat. Die Jungs können immer noch Eishockey spielen. Wir müssen gemeinsam einen Weg finden und dieses erste Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, vor allem, da der Januar vor uns liegt und viele Spiele auf dem Programm stehen.