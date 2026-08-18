Ambri macht 21-Jährigen zum neuen Captain

Der HC Ambri-Piotta setzt in der neuen Saison auf ein sehr junges Captain-Team. Der neue Kapitän, der Daniele Grassi ersetzt, ist erst 21 Jahre alt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ambri hat ein neues Captain-Team: Tommaso De Luca (21) wird die Leventiner in der neuen Saison als Kapitän anführen, Nathan Borradori (20) und Nate Schnarr (27) werden als seine Assistenten fungieren.

«Die Wahl von De Luca und Borradori widerspiegelt die sportliche Ausrichtung, die der Klub eingeschlagen hat. Trotz ihres jungen Alters zeichnen sich beide durch Einsatz, Intensität, Professionalität und Einstellung aus und sind damit Vorbilder für ihre Teamkollegen», erklärt der Verein in einer Medienmitteilung. Beide Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs.

Der Kanadier Schnarr wurde erst in diesem Sommer verpflichtet, soll jedoch sofort Verantwortung übernehmen. «Der Kanadier hat mit seiner positiven und unterstützenden Einstellung sowohl auf als auch neben dem Eis beeindruckt und von Beginn an gezeigt, dass er eine wichtige Bezugsperson für die Mannschaft sein kann», erklärt Ambri.

Daniele Grassi (33), der das Team die letzten sechs Jahre mit dem «C» auf dem Shirt aufs Eis führte, muss seine Rolle abgeben, bleibt jedoch eine wichtige Grösse mit viel Erfahrung im Team.

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