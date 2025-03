Am Freitag um 21 Uhr Schweizer Zeit ist die Trade-Deadline der NHL. Bis dahin laufen die Verhandlungen und die Gerüchte heiss.

Transferschluss am Freitag

1/7 Geben die Vancouver Canucks Pius Suter (l.) noch vor der Deadline am Freitag um 21 Uhr Schweizer Zeit ab? Foto: IMAGO/Imagn Images

Auf einen Blick NHL-Teams in Aufregung vor Trade-Deadline, viele Spieler könnten Klub wechseln

Schweizer Pius Suter von Vancouver Canucks weckt Interesse mehrerer Teams

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Die Trade-Deadline vom Freitag versetzt die NHL in Aufregung. Bei jedem Team wuchern die Gerüchte, wer noch den Klub wechseln könnte. Vor allem Spieler, deren Verträge auslaufen, müssen damit rechnen, dass sie plötzlich ein neues Zuhause bekommen. Schliesslich will niemand im Sommer einen Spieler verlieren, ohne dafür einen Gegenwert zu erhalten.

Dies betrifft vor allem jene Teams, die sich im Neuaufbau befinden und keine Chancen auf die Playoffs haben. Nur: Es sind noch sehr viele Mannschaften im Playoff-Rennen. In der Eastern Conference trennen die acht Teams, die sich um einen der zwei Wild-Card-Plätze balgen, nur sechs Punkte. Im Westen sind es fünf Teams innerhalb von ebenso vielen Punkten. Das heisst, dass viele Klubs zögern, Spieler abzugeben, was die Preise in die Höhe treibt.

Nicht auf den Deadline-Day, den vor allem kanadische Sportkanäle bis zum Gong um 21 Uhr Schweizer Zeit zum Spektakel erheben, mochte Tampa Bay warten. Das Team aus Florida schickte am Mittwoch für die Stürmer Oliver Björkstrand und Yanni Gourde unter anderem die Draftpicks der ersten Runde von 2026 und 2027 und einen Zweitrunder nach Seattle. Detroit, das als Zwischenstation die Hälfte von Gourdes Lohn schluckte, wurde mit einem Viertrunder entschädigt.

Meister Florida Panthers deckte sich davor mit Verteidiger Seth Jones von Chicago ein und gab dafür Goalie Spencer Knight ab, der einst als Toptalent galt. Die Blackhawks bezahlen bis 2029 weiterhin 26 Prozent von Jones' Gehalt von umgerechnet 8,4 Mio. Franken pro Jahr.

Mehrere Teams an Suter interessiert

Auch um einen Schweizer gibt es Transfer-Gerüchte: Vancouver-Stürmer Pius Suter (28). Der Mann aus Wallisellen ZH spielt eine gute Saison, hat mit 16 Toren eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt und sein preiswerter Vertrag über 1,42 Mio. pro Jahr läuft Ende Saison aus. Und gemäss Medienberichten ist bezüglich einer Vertragsverlängerung keine Einigung in Sicht. Für den vielseitigen, ehemaligen ZSC-Stürmer soll es zahlreiche Interessenten geben. Namentlich Lian Bichsels Dallas Stars.

Nicht transferiert werden dürfte hingegen Philipp Kurashev (25). Der Schweizer Chicago-Stürmer hat sich an der Hand verletzt. Just als er in die Gänge kam.

Für Suter und andere Trade-Kandidaten bleibt da nur: Warten. Wer keine Klausel im Vertrag hat, die einen Spielertausch ausschliesst oder einschränkt, ist Spielball der Klubs. Auch bei Brock Nelson (33), der seit 2012 bei den New York Islanders spielt, stehen die Zeichen auf Abschied. Entsprechend hatte der US-Stürmer mit den Emotionen zu kämpfen, als er nach dem Heimsieg gegen Winnipeg auf seine Situation angesprochen wurde, während ihn die Fans feierten. In der UBS-Arena zu spielen, bedeute ihm alles, stammelte er. Inzwischen wurde Nelson nach Colorado transferiert. Die Islanders erhielten dafür einen Erst- und Drittrunden-Pick, den talentierten Stürmer Calum Ritchie sowie den schwedischen Verteidiger Olvier Kylington, den sie sofort nach Anaheim weiterschickten.

Skurril ist die Situation für den finnischen Star-Stürmer Mikko Rantanen, den Carolina vor einem Monat in einem Tausch für Martin Necas von Colorado verpflichtet hatte. Weil man sich bisher nicht auf eine Vertragsverlängerung einigte, könnten ihn die Hurricanes bis zur Deadline wieder abstossen. Auch an ihm soll Dallas interessiert sein. Die Stars sprechen offenbar bereits mit der Erlaubnis von Carolina mit Rantanens Agenten über einen neuen Vertrag.

