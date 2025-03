1/6 Alexander Owetschkin schiesst sein 885. Tor in der Regular Season der NHL. Foto: IMAGO/Imagn Images

Im Madison Square Garden in New York rückt Alexander Owetschkin (39) in der Nacht auf Donnerstag wieder einen Schritt näher an den Torrekord von Wayne Gretzky (64) heran. Der Russe in Diensten der Washington Capitals erzielt beim 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den New York Rangers den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2.

Owetschkin verbleiben 20 Partien bis Ende der Regular Season, um die neun Tore bis zur Liga-Bestmarke von Gretzky (894) aufzuholen. Schiesst er zehn, ist der Russe alleiniger Rekordhalter. «Der Countdown läuft», heisst es nun in der besten Hockey-Liga der Welt.

40. Skorerpunkt für Fiala

Während Owetschkin jubelt, nimmt die Niederlagenserie der Los Angeles Kings in der NHL kein Ende. Das Team mit dem Schweizer Kevin Fiala (28) verliert mit 2:3 zu Hause gegen die St. Louis Blues zum fünften Mal in Folge.

Nach zuletzt schwachen Auftritten erkämpfen sich die Kalifornier immerhin einen Punkt, denn die Entscheidung fällt erst im Penaltyschiessen. An Fiala liegt es nicht, dass die Kings in der Kurz-Entscheidung nicht als Sieger hervorgehen. Der Ostschweizer versenkt als dritter und letzter Schütze seines Teams seinen Penalty gekonnt. Weil zuvor aber seine beiden Teamkollegen scheitern und bei den St. Louis Blues zwei von drei Schützen treffen, geht der Zusatzpunkt an die Gäste.

Zuvor lässt sich Fiala in der regulären Spielzeit seinen 40. Skorerpunkt der Saison notieren. Der MVP der letztjährigen WM legt kurz vor der ersten Pause für Sturmkollege Quinton Byfield auf, der zum 1:1 trifft.

Suter wieder auf Playoff-Platz

Pius Suter (28) bleibt beim 3:2-Heimsieg mit den Vancouver Canucks gegen die Anaheim Ducks ohne Skorerpunkt, nachdem der Zürcher Stürmer in den beiden vorangegangenen Spielen jeweils getroffen hat. Dank des zweiten Sieges aus den letzten sechs Partien rücken die Kanadier wieder auf einen Playoff-Platz vor.

