In der NHL bekleckern sich die Nashville Predators und die New Jersey Devils nicht gerade mit Ruhm. Beiden Teams gelingt kein einziges Tor.

1/2 Timo Meier und seine New Jersey Devils kommen gegen die Vegas Golden Knights zu Fall. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier (26) halten an einem Muster fest. Zum sechsten Mal in Serie folgt auf einen Sieg eine Niederlage. Diesmal muss sich das NHL-Team von der Ostküste auswärts den favorisierten Vegas Golden Knights 0:2 beugen. Im Schlussdrittel kassieren die Devils zwei Powerplay-Tore. Hischier und Timo Meier (28) bleiben mit ihren total sechs Schüssen aufs Tor erfolglos, Jonas Siegenthaler (27) fehlt zum siebten Mal in Folge wegen einer Verletzung.

Die Devils liegen trotz des steten Auf und Ab mit Sieg und Niederlage auf Playoff-Kurs. Die Nashville Predators hingegen müssen sich langsam damit abfinden, dass nach der Qualifikationsphase Schluss sein wird. Das Team von Captain Roman Josi, der nun bereits eine dritte Partie aussetzen muss, verliert auswärts bei den New York Rangers 0:4. In den verbleibenden 22 Partien müsste Nashville noch sechs Mannschaften überholen und 16 Punkte wettmachen.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten