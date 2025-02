1/5 Brandon Hagel pusht die Fans in Montréal nach seinem Fight beim ersten Bully mit US-Star Matthew Tkachuk beim 4 Nations Face-off. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Brandon Hagel: Vom HC Thurgau zum NHL-Star bei Tampa Bay Lightning

Der Kanadier prügelte sich beim ersten Bully mit US-Star Matthew Tkachuk

Achtjahresvertrag bei Tampa Bay bringt ihm 6,5 Millionen Dollar pro Saison Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Im Oktober 2020 heuerte Brandon Hagel (26) beim HC Thurgau in der Hockey-Provinz der Swiss League an. Die Welt war damals wegen Corona aus den Fugen geraten. Die AHL, wo der Kanadier in der Saison davor bei den Rockford IceHogs erste Profi-Erfahrungen gemacht hatte, und die NHL, wo er sich bei den Chicago Blackhawks durchsetzen wollte, hatte den Saisonstart verschoben.

So konnte Thurgau den Stürmer günstig verpflichten. Es war das erste Mal, dass der damals 22-Jährige überhaupt nach Europa gekommen war. Zunächst mussten er und seine Freundin Riley Dewit sich nach ihrer Ankunft für zehn Tage in Quarantäne begeben. Das fiel ihm noch etwas schwerer, weil das Kabel seiner Spielkonsole nicht mit den Schweizer Anschlüssen kompatibel war, wie er «The Athletic» erzählte. Dennoch meldete der Kanadier kurz darauf nach Nordamerika: «Es ist schön hier. Alles ist super grün. Die Aussicht und alles ist anders. Ich geniesse es.» Weinfelden gefiel ihm und er fand Gefallen an Älplermagronen.

Als Hagel dann aufs Eis durfte, musste er erst den Rost abschütteln und sich ans europäische Hockey gewöhnen. Doch als er nach rund zwei Monaten wieder abreiste, weil der NHL-Start nahte, war er ein dominanter Spieler. So schoss er einmal Visp (5:3) mit drei Toren und zwei Assists im Alleingang ab.

«Abstecher in die Schweiz eine einmalige Lebenserfahrung»

«Donnerwetter, dieser Hagel! Wie ein 22-jähriger Kanadier dem HC Thurgau NHL-Glamour verleiht», titelte die «Thurgauer Zeitung» und zitierte ihn mit den Worten: «Ich empfinde meinen Abstecher in die Schweiz als einmalige Lebenserfahrung.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Diese scheint ihm gutgetan zu haben. Denn nach seinem Mostindien-Gastspiel startet Hagel in Nordamerika durch. Er erkämpft sich bei Chicago einen Stammplatz und wird mit Kanada Weltmeister.

Der Wert des Ex-Thurgauers steigt und steigt, sodass ihn die Blackhawks, die sich im Neuaufbau-Modus befinden, im März 2022 im Tausch gegen die Stürmer Boris Katchouk und Taylor Raddysh sowie zwei Erstrunden-Draftpicks nach Tampa Bay schicken.

Hagel verdient bei Tampa Bay 6,5 Millionen pro Saison

In Florida macht Hagel den nächsten Schritt – und so richtig Kasse. Er erhält einen Achtjahresvertrag, der ihm bis 2032 im Schnitt 6,5 Millionen Dollar pro Saison einbringt.

Bei Tampa Bay hat er eine gute Chemie mit Anthony Cirelli entwickelt. «Die offensive Seite ihres Spiels war zunächst noch nicht zu sehen. Doch die zwei defensiv ausgerichteten Spieler entwickelten plötzlich ihr Offensivspiel», sagt Lightning-Coach John Cooper gegenüber nhl.com. In dieser Saison hat Hagel in 55 Spielen bereits 26 Tore erzielt und 62 Punkte eingefahren.

Unter Cooper spielen Hagel und Cirelli derzeit beim 4 Nations Face-off im Starensemble für Kanada. Und Hagel geriet beim grossen Duell gegen die USA ins Scheinwerferlicht, als er beim ersten Bully die Herausforderung von Matthew Tkachuk annahm, sich mit ihm prügelte und den Florida-Star aufs Eis legte, was die Fans in Montréal mit Begeisterungsstürmen quittierten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Kanadier verloren das Gruppenspiel zwar 1:3. Doch in der Nacht auf Freitag (2.00 Uhr) gibt es im Final in Boston ein Wiedersehen.

Zwei Minuten für Dino: Schweiz wird beim 4-Nations-Turnier ausgeschlossen