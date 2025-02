Tkachuk-Brüder nehmen Finnland auseinander

Die USA besiegen Finnland mit 6:1 beim 4 Nations Face-Off in Montreal. Brady und Matthew Tkachuk erzielen je zwei Tore, während Connor Hellebuyck 20 Schüsse pariert. Die USA führen nun das Turnier mit drei Punkten an.

1/4 Souveräner Auftakt-Sieg der USA. Foto: Getty Images

Auf einen Blick USA besiegt Finnland 6:1 beim 4 Nations Face-Off in Montreal

Brüder Brady und Matthew Tkachuk erzielen je zwei Tore

USA übernimmt Tabellenführung, Kanada folgt mit zwei Punkten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die USA feiern im ersten Spiel des 4 Nations Face-Off in Montreal einen überzeugenden 6:1-Sieg gegen Finnland. Die Brüder Brady und Matthew Tkachuk sind die Protagonisten des Abends, indem sie jeweils zwei Tore erzielen.

Das Spiel beginnt zunächst ausgeglichen. Henri Jokiharju bringt Finnland in der 8. Minute in Führung, doch Brady Tkachuk gleicht nur drei Minuten später aus. Im zweiten Drittel geht die US-Mannschaft durch Matt Boldy in Führung.

Die Entscheidung fällt im letzten Drittel, als die Amerikaner innerhalb der ersten drei Minuten drei Tore erzielen. Matthew Tkachuk, Jake Guentzel und erneut Brady Tkachuk treffen in schneller Folge. Matthew Tkachuk setzt mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 6:1.

Die USA übernehmen mit diesem Sieg die Tabellenführung im Turnier. Dahinter liegt Kanada mit zwei Punkten aus dem Overtime-Sieg gegen Schweden, Schlusslicht ist das punktelose Finnland.

Das Turnier wird am Samstag mit zwei weiteren Spielen fortgesetzt. Finnland trifft auf Schweden, während die USA gegen Gastgeber Kanada antreten werden.