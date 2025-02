Finnland jubelt über den Overtime-Sieg gegen Schweden. Foto: Getty Images

Finnland wahrt beim 4 Nations Face-Off die Chancen auf den Final. Die Finnen schlagen dank eines Treffers von Mikael Granlund die Schweden in der Overtime mit 4:3.

Ebenfalls in Montreal spielen später am Samstagabend noch die USA gegen Kanada. Schon vor dieser Partie ist klar, dass alle vier Teams noch in den Final vom 20. Februar einziehen können. Am letzten Spieltag treffen in Boston die Kanadier auf Finnland und die USA auf Schweden.