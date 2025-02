Kanada folgt den USA in Final des Vierländerturniers

1/5 Kanada folgt den USA in den Final des Vier-Nationen-Turniers der NHL. Foto: IMAGO/ZUMA Press

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Doppelschlag in der 5. Minute durch Connor McDavid und Nathan MacKinnon lenkt das Spiel aus kanadischer Sicht in die gewünschten Bahnen. Das Team von Jon Cooper, Headcoach der Tampa Bay Lightning, baut den Vorsprung auf vier Tore aus und sieht zwischenzeitlich wie der sichere Sieger aus. Doch Finnland kommt im letzten Drittel noch einmal auf 3:4 heran, ehe ein Schuss ins verlassene Tor den Schlusspunkt setzt. Für Kanada ist es der zweite Sieg nach dem 4:3-Auftakterfolg gegen Schweden.

Damit stehen die Finalisten des Turniers bereits vor dem letzten Gruppenspiel fest: In der Nacht auf Freitag kommt es in Boston zur Neuauflage des emotionsgeladenen Duells zwischen den USA und Kanada. Beim letzten Aufeinandertreffen in Montreal, das die USA mit 3:1 für sich entschieden, gab es in den ersten neun Sekunden gleich drei Prügeleien auf dem Eis.

Das Vier-Nationen-Turnier ersetzt in diesem Jahr das klassische All-Star-Wochenende der NHL. Zahlreiche Topstars der besten Eishockeyliga der Welt nehmen teil.