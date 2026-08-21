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Transfermarkt steht Kopf
Neue Ausländer wollen National League aufmischen

Am 15. September erfolgt der erste Puckdrop der National-League-Saison 2026/27. Während Fans dem Auftakt entgegenfiebern, verstärken sich die Teams mit Ausländern. Mit unterschiedlichen Hoffnungen und Erfolgen.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Aktualisiert: 20.08.2026 um 16:09 Uhr
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Ambri holte mit Petr Kodytek ein Leichtgewicht (70 kg) in den Verein.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • EHC Biel verpflichtet NHL-Star dank Absage eines anderen Übersee-Spielers
  • SC Bern setzt auf Sonny Milano nach verletzungsreichen Jahren in Nordamerika
  • HC Ambri-Piotta vereint zierlichen Kodytek und Hünen Schnarr im Team
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Wenn die Klubs der Schweizer National League für die kommende Saison aufrüsten, steht der gesamte Transfermarkt Kopf. Besonders der EHC Biel sorgt mit der Verpflichtung eines NHL-Superstars für grosses Aufsehen, der seinen Deal dem Rückzieher eines anderen Übersee-Spielers zu verdanken hat.

Beim SC Bern will der einst hochgelobte Sonny Milano, der im gleichen Jahr wie ein Schweizer Aushängeschild gedraftet wurde, nach verletzungsreichen Jahren in Nordamerika neu durchstarten. Derweil steht der HC Davos vor einer gewaltigen Aufgabe. Und der HC Ajoie begrüsst einen Schweiz-Rückkehrer und hofft, dass sich das erstmalige Auslandsabenteuer eines jungen Finnen bezahlt macht.

Gegensätze bei Ambri und Schweiz-Bezug in Rappi

Beim HC Ambri-Piotta treffen mit dem zierlichen Petr Kodytek und dem Hünen Nate Schnarr zwei völlig gegensätzliche Welten aufeinander. Wie Biel mussten sich auch die Lakers nach einer Absage nach einem Ersatz umschauen und wurden bei einem ehemaligen Mitspieler eines NHL-Schweizers fündig. Mit welchen Schweizern die Neuverpflichtungen einst auf dem Eis standen, was der aktuelle Stand beim HCD ist und weshalb Rappis Transferziel absprang, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

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HC Davos
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HC Ambri-Piotta
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SC Bern
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National League
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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