National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
15
30
41
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
18
35
3
Lausanne HC
16
21
30
4
HC Fribourg-Gottéron
15
15
27
5
Genève-Servette HC
15
-16
26
6
EV Zug
15
0
25
7
ZSC Lions
15
9
24
8
SCL Tigers
15
-7
20
9
EHC Kloten
16
-5
20
10
EHC Biel
14
2
19
11
HC Lugano
15
-9
16
12
SC Bern
14
-13
14
13
HC Ambri-Piotta
15
-19
13
14
HC Ajoie
15
-26
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs