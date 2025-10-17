DE
FR
Abonnieren

Strafenkönig schlägt wieder zu
Strömwall muss gleich zweimal hintereinander Platz nehmen

Malte Strömwall sorgt mit dieser Strafe für einen kuriosen Moment beim Spiel der Lakers gegen den EHC Biel. Er kommt direkt von der Strafbank ins Spiel – hat das Eis noch nicht mal betreten – und muss prompt wieder umkehren und die nächste Strafe absitzen.
Publiziert: 22:20 Uhr
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
15
30
41
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
18
35
3
Lausanne HC
Lausanne HC
16
21
30
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
15
27
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-16
26
6
EV Zug
EV Zug
15
0
25
7
ZSC Lions
ZSC Lions
15
9
24
8
SCL Tigers
SCL Tigers
15
-7
20
9
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-5
20
10
EHC Biel
EHC Biel
14
2
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-9
16
12
SC Bern
SC Bern
14
-13
14
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
-19
13
14
HC Ajoie
HC Ajoie
15
-26
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 17. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen