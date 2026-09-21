Servette sichert sich die Dienste von Ambri-Stürmer André Heim (28). Der einstige Junior und Profi des SC Bern wird sich im kommenden Sommer mit einem Dreijahresvertrag bis 2030 den Genfern anschliessen. In bisher 448 National-League-Spielen für Bern und Ambri hat Heim 175 Punkte erzielt (61 Tore und 114 Assists).
«Wir freuen uns, dass André sich entschieden hat, Teil der Grenat-Familie zu werden. Er ist ein vielseitiger und intelligenter Center, der in allen drei Zonen hart arbeitet und in der Lage ist, eine Reihe anzuführen», wird Servette-Sportchef Marc Gautschi in einer Medienmitteilung zitiert.
Weniger gute Neuigkeiten haben die Grenats bezüglich Ramon Untersander (35). Der Verteidiger hat sich gegen Lugano am Unterkörper verletzt und wird sechs bis acht Wochen fehlen.
Updates zu verletzten Spielern
Ebenfalls noch einen Monat fehlen wird Giancarlo Chanton (23), der sich nach dem Spiel in der Champions Hockey League gegen die Eisbären Berlin am 4. September einer Handoperation unterziehen musste.
Weiterhin verletzt sind auch der Finne Markus Granlund (33) und Nicolas Müller (27). Die beiden Stürmer haben sich kürzlich am Oberkörper verletzt. Sie fallen sicher noch am Dienstag gegen die Lakers aus, danach werde ihr Zustand «von Tag zu Tag neu bewertet».
Kein positives Update gibt es zum langzeitverletzten Tanner Richard (33). Der Stürmer, der sich zu Beginn der letzten Saison eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und die gesamte Spielzeit ausfiel, kann nach wie vor nicht trainieren.
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