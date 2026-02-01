Es ist noch nicht lange her, da hat der SCB seine Fans mit schwerverdaulichen Auftritten vor eine harte Probe gestellt. Doch zuletzt sah es endlich wieder nach Eishockey aus.

Darum gehts SCB empfängt Ajoie vor Olympia-Pause

Berner siegten zuletzt daheim siebenmal auswärts in Serie

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Im letzten Spiel vor der Olympia-Pause bekommt es der SCB am Sonntag bereits um 14 Uhr mit Ajoie zu tun. Zu Hause, wo man sich in den letzten Wochen enorm schwergetan hat.

Erst im letzten Heimspiel konnte man die düstere Phase vor eigenem Anhang mit einem 3:1-Sieg gegen Lausanne beenden. Davor hatte man zu Beginn des Jahres zu Hause dreimal in Folge verloren und dabei gerade mal ein Tor zustande gebracht. Der Tiefpunkt der Heim-Misere war die Partie gegen Ambri, als die Zuschauer bis zum Penaltyschiessen auf Tore warten mussten – und auch da traf kein Berner. Ein Trauerspiel, das in früheren Jahren zu einer Explosion geführt hätte.

Dank einer beeindruckenden Serie von sieben Auswärtssiegen, die erst am Freitag bei Leader Davos (1:2) endete, hat sich der SCB dennoch über den Strich schieben können, belegt derzeit drei Punkte vor Biel Platz 10 und schielt auf die Plätze 7 und 8, auf denen die SCRJ Lakers und Zug mit sechs Punkten Vorsprung, aber einem Spiel mehr stehen.

Zur Erinnerung: Der Siebte und der Achte treffen in den Play-Ins aufeinander, wobei der Verlierer eine zweite Chance erhält, sich gegen den Sieger des Duells Neunter gegen Zehnter für die Playoffs zu qualifizieren.

Nummer 5 der Liga seit Anfang Dezember

Mit dem in der Fremde gewonnenen Selbstvertrauen haben die Berner in den letzten Spielen einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen. Es sieht endlich wieder nach Eishockey aus. Spielerisch hat die Mannschaft von Heinz Ehlers sichtlich zugelegt. Dazu haben auch die Verpflichtung des kanadischen Centers Mike Sgarbossa (leihweise von Lugano) und die Rückkehr von Mittelstürmer Benjamin Baumgartner nach über zweimonatiger Verletzungspause viel beigetragen.

Der SCB kann nun zumindest zeitweise mit drei Linien offensive Akzente setzen und sich dazu weiterhin auf eine solide Defensive verlassen. Seit Anfang Dezember sind die Berner mit 1,82 Punkten pro Spiel die Nummer 5 der Liga. Unter Ehlers (Punkteschnitt 1,47) hat man inzwischen eine spürbar bessere Ausbeute als unter dem am 1. Oktober geschassten Jussi Tapola (0,89). Letzte Saison, als der SCB unter dem Finnen Rang 3 belegte, waren es noch 1,75 Punkte pro Spiel gewesen.

Der Berner Aufwärtstrend wird am Sonntag allerdings einem Elchtest unterzogen. Gegen den widerspenstigen Tabellenletzten aus dem Jura hat man in dieser Saison zwei von drei Duellen verloren. So gross war der Druck, der nun auf dem SCB lastet, seit dem quälenden Spiel gegen Ambri nicht mehr. Eine weitere Pleite gegen Ajoie wäre ein erheblicher Dämpfer und würde die Stimmung während der dreiwöchigen Olympia-Pause in den Keller rasseln lassen.

