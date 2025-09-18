DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie Servette – Fribourg (3:2)
Servette – Fribourg 3:2
Praplans Treffer erlöst Servette
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Servette – Fribourg (3:2.).
Publiziert: 18.09.2025 um vor 55 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der 4. Runde der National League
2:48
HC Davos – EHC Kloten 4:2
Dahlbeck-Hammer besiegelt Klotens Schicksal
4:37
EHC Biel – HC Lugano 3:2 n.V.
Rajala erlöst Biel mit Overtime-Kracher
5:07
EV Zug – Fribourg 4:5 n.P
Fribourg-Youngster Johnson düpiert EVZ-Star Kubalik
3:39
Lausanne – Genf-Servette 11:0
Rochette lanciert Lausannes Stängeli-Party
4:18
SCL Tigers – ZSC Lions 2:1
Rohrbach sorgt für erste ZSC-Niederlage
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen