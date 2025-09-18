DE
FR
Abonnieren

Servette – Fribourg 3:2
Praplans Treffer erlöst Servette

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Servette – Fribourg (3:2.).
Publiziert: 18.09.2025 um vor 55 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der 4. Runde der National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen