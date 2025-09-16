DE
Lausanne – Genf-Servette 11:0
Rochette lanciert Lausannes Stängeli-Party

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – Genf-Servette (11:0).
Publiziert: 16.09.2025 um 22:47 Uhr
|
Aktualisiert: 16.09.2025 um 22:51 Uhr
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
4
14
12
2
Lausanne HC
Lausanne HC
4
15
9
3
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
5
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-1
8
6
EV Zug
EV Zug
4
2
8
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
2
7
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-8
7
9
SC Bern
SC Bern
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Biel
EHC Biel
4
-7
2
13
HC Lugano
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-14
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights der 4. Runde der National League
