DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie EHC Biel – HC Lugano (3:2 n.V.)
EHC Biel – HC Lugano 3:2 n.V.
Rajala erlöst Biel mit Overtime-Kracher
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – HC Lugano (3:2 n.V.).
Publiziert: 16.09.2025 um 23:03 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der 4. Runde der National League
2:48
HC Davos – EHC Kloten 4:2
Dahlbeck-Hammer besiegelt Klotens Schicksal
4:37
EHC Biel – HC Lugano 3:2 n.V.
Rajala erlöst Biel mit Overtime-Kracher
5:07
EV Zug – Fribourg 4:5 n.P
Fribourg-Youngster Johnson düpiert EVZ-Star Kubalik
3:39
Lausanne – Genf-Servette 11:0
Rochette lanciert Lausannes Stängeli-Party
4:18
SCL Tigers – ZSC Lions 2:1
Rohrbach sorgt für erste ZSC-Niederlage
2:35
Bern – Ambri-Piotta 3:1
SCB siegt – aber das Ambri-Tor sorgt für Diskussionen
2:31
Ajoie – SRCJ Lakers 2:4
Strömwall und Moy mit Doppelschlag innert 27 Sekunden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen