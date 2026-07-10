Trotz Vertrag bis 2027 verlässt Rodwin Dionicio den EHC Biel und schliesst sich dem SC Bern an. Die Berner zahlen für den talentierten 22-jährigen Verteidiger eine «namhafte Ablösesumme».

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wie von Blick angekündigt, verstärkt der SC Bern seine Verteidigung: Wie die Mutzen am Freitagnachmittag vermelden, wechselt Rodwin Dionicio (22) aus Biel in die Bundesstadt und unterschreibt bei den Bernern einen Dreijahresvertrag.

Der Wechsel erfolgt trotz eines bis Ende April 2027 laufenden Vertrages in Biel. Nach Blick-Infos wurde keine gemeinsame Zukunft angestrebt, Dionicio wurde trotz des laufenden Vertrags anderen Klubs angeboten, wie einige Quellen gegenüber Blick bestätigten. Wie die Seeländer aber mitteilen, erfolgt die vorzeitige Vertragsauflösung «nach offenen und konstruktiven Gesprächen zwischen den beiden Parteien». «Wir hätten die Zusammenarbeit gerne über die laufende Vertragsdauer hinaus fortgesetzt und ihm eine langfristige Perspektive in Biel geboten», äussert sich Biel-Sportchef Martin Steinegger in einer Mitteilung.

Biel erhält «namhafte Ablösesumme»

Die Vorstellungen hinsichtlich einer gemeinsamen Zukunft seien jedoch auseinandergegangen. «Da auf Spielerseite keine Bereitschaft bestand, den gemeinsamen Weg langfristig weiterzuführen, kamen beide Parteien zum Schluss, dass eine sofortige Trennung die sinnvollste Lösung darstellt», heisst es im Statement. Für den vorzeitigen Abgang Dionicios erhält Biel eine «namhafte Ablösesumme». Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Für den Youngster, der für die Schweiz acht Länderspiele absolvierte und als grosses Talent gilt, ist es eine Rückkehr nach Bern. Der im US-amerikanischen New Jersey geborene Appenzeller spielte von 2019 bis 2021 für die U17 und U20 der Berner. Nach vier Jahren in Amerika kehrte Dionicio vorletzte Saison von den Anaheim Ducks zum EHC Biel in die Schweiz zurück. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 22-Jährige 51 Spiele in der National League, wobei er 27 Skorerpunkte (6 Tore, 21 Assists) verbuchte.

Alge verlängert beim SCB

«Rodwin ist ein talentierter Offensivverteidiger und es freut uns sehr, dass er nach Bern zurückkehrt und sich bei uns weiterentwickeln will», wird SCB-Sportdirektor Martin Plüss in einer Medienmitteilung zitiert.

Neben der Neuverpflichtung vermelden die Berner auch eine Vertragsverlängerung. Mats Alge (23) bleibt für zwei weitere Saisons in Bern. Der Schweizer Stürmer wechselte auf die vergangene Saison hin aus Rapperswil-Jona zum SCB. In 52 Partien erzielte der Junioren-Internationale acht Skorerpunkte.

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