Bienne cherche à se séparer de Rodwin Dionicio!

Selon nos informations, le HC Bienne veut se séparer de Rodwin Dionicio. Le défenseur de 22 ans cherche activement une porte de sortie à travers la ligue.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela commence comme une question anodine au détour d'une conversation avec une personne engagée dans un autre club. «Tu arrives à m'expliquer pourquoi personne n'a jamais écrit que Bienne a appelé tout le monde pour se débarrasser de Rodwin Dionicio?» Il est vrai que l'interrogation est légitime tant de nombreuses sources nous ont confirmé avoir eu vent des discussions entre le défenseur de la Tissot Arena et plusieurs formations dans la Ligue.

Si cette question est légitime, une autre peut tout autant l'être: Pourquoi le HC Bienne voudrait-il se séparer de son meilleur défenseur d'un point de vue comptable avec 27 unités lors de la dernière saison? «Il a tous les outils, mais n'a pas la boîte à outils», a résumé un dirigeant de club n'ayant pas manifesté son intérêt pour le joueur malgré d'évidentes qualités offensives. Lors de la dernière saison, il était ni plus ni moins que le 12e arrière le plus productif de la Ligue.

L'éclosion de Blessing

Voici pour le bon côté de la médaille. Et le revers? Rodwin Dionicio a beau être l'un des arrières les plus doué offensivement, il n'en est pas moins l'un des joueurs les plus compliqués à cadrer, comme nous l'ont confirmé plusieurs sources. Cet été, il est revenu au camp de préparation du HC Bienne hors de forme avec 7 à 8 kilos de trop. Un standard que les dirigeants seelandais n'ont pas souhaité tolérer.

Par ailleurs, un départ de Rodwin Dionicio, encore sous contrat pour un an, permettrait de faire de la place au talent qu'est Niklas Blessing. Âgé de 19 ans, le néo-international a épaté pour sa première saison complète en National League et est promis à un rôle important au sein de l'arrière-garde biennoise lors des prochains mois.

La recherche d'un gros contrat

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de bail avec le HC Bienne, Rodwin Dionicio et son représentant sont à la recherche de la prochaine étape dans la carrière du jeune joueur de 22 ans. Et comme son avenir paraît méchamment bouché du côté de la Tissot Arena, il aurait meilleur temps de trouver de la glace ailleurs pour y poursuivre son développement.

Le potentiel départ par la petite porte — si celui-ci se précise — serait un nouvel écueil dans le début de carrière décidément mouvementé de Rodwin Dionicio. Après avoir quitté les juniors du CP Berne en 2021, il a passé trois saisons en ligue junior canadienne et a changé de clubs à deux reprises. Drafté par Anaheim en 2023, il a vu son contrat être rompu deux ans plus tard. Titulaire chez les San Diego Gulls, le club de AHL des Ducks, il est progressivement sorti de la rotation. Tout s'est emballé en janvier 2025. Il est suspendu deux fois par la AHL en janvier pour des actions sur la glace, ce qui lui vaut des absences d'un puis de trois matches.

C'est ce dernier comportement anti-sportif qui lui a valu une nouvelle rétrogradation dès le lendemain, cette fois-ci en ECHL, le troisième échelon. Il était de retour en Suisse peu après avec, hélas, une réputation sulfureuse qui lui colle aux basques. Depuis l'arrivée de Christian Dubé sur le banc seelandais, il n'a pas été rare de le voir longuement discuter avec lui durant les matches. Un mentorat qui semble être sur le point de se terminer.

À voir si la prochaine étape de la carrière sera moins mouvementée. Mais le chapitre entre le HC Bienne et le joueur paraît sur le point de se terminer.