SCRJ Lakers - Davos 4:3 n. P.
Zadina- und Asplund-Shorthander schocken Rappi

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Davos (4:3 n. P.).
Publiziert: vor 24 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 30. September
