SCL Tigers – SC Bern 3:4 n.V.
Rohrbach lässt SCB-Verteidiger alt aussehen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – SC Bern (3:4 n.V.).
Publiziert: vor 48 Minuten
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 15. November
