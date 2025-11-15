DE
HC Lugano – EHC Biel 6:0
Sanford legt brillant zu Sgarbossas Zaubertor auf

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – EHC Biel (6:0).
Publiziert: 22:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 15. November
