Impressum
National League: Highlights der Partie HC Lugano – EHC Biel (6:0)
HC Lugano – EHC Biel 6:0
Sanford legt brillant zu Sgarbossas Zaubertor auf
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – EHC Biel (6:0).
Publiziert: 22:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 15. November
4:07
SCRJ Lakers – Kloten 3:2 n.V.
Honka-Kracher sorgt für die grosse Rappi-Erlösung
4:20
SCL Tigers – SC Bern 3:4 n.V.
Rohrbach lässt SCB-Verteidiger alt aussehen
2:55
Ambri-Piotta – Fribourg 4:2
Gottéron versenkt sich mit kuriosem Eigentor selbst
3:01
HC Lugano – EHC Biel 6:0
Sgarbossas Zaubertor gehört in jeden Jahresrückblick
In diesem Artikel erwähnt
National League
EHC Biel
HC Lugano
