HC Ajoie – Genf-Servette 2:0
Hazen erwischt Charlin mit Flachschuss

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – Genf-Servette (2:0).
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 15. November
