Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie SCL Tigers – Ambri (3:2)
SCL Tigers – HC Ambri-Piotta 3:2
Bachofner zelebriert Langnaus Sieg-Premiere
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – HC Ambri-Piotta (3:2).
Publiziert: 12.09.2025 um 22:54 Uhr
Die Eishockey-Highlights der 2. Runde der National League
2:48
Bern – Genf-Servette 2:1 n.P.
Teufelskerl Reideborn hext den SCB zum Sieg
2:45
HC Ajoie – ZSC Lions 0:4
Andrighetto/Malgin stempeln bei Hollenstein-Comeback ein
4:58
EHC Kloten – SCRJ Lakers 5:3
Simic nimmt Rappi im Powerplay auseinander
5:03
SCL Tigers – Ambri-Piotta 3:2
Bachofner zelebriert Langnaus Sieg-Premiere
2:54
Lausanne – Fribourg 5:1
Oksanen-Gala lässt die Lausanner jubeln
4:25
HC Lugano – EV Zug 1:2
Hofmann zündet den Turbo – Matchwinner!
3:40
EHC Biel – HC Davos 1:4
Hultström serviert HCD Shorthander auf Silbertablett
