DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie SCB – Genf (2:1 n.P.)
SC Bern – Genf-Servette HC 2:1 n.P.
Teufelskerl Reideborn hext den SCB zum Sieg
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – Genf-Servette HC (2:1 n.P.).
Publiziert: 12.09.2025 um 23:02 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der 2. Runde der National League
2:48
Bern – Genf-Servette 2:1 n.P.
Teufelskerl Reideborn hext den SCB zum Sieg
2:45
HC Ajoie – ZSC Lions 0:4
Andrighetto/Malgin stempeln bei Hollenstein-Comeback ein
4:58
EHC Kloten – SCRJ Lakers 5:3
Simic nimmt Rappi im Powerplay auseinander
5:03
SCL Tigers – Ambri-Piotta 3:2
Bachofner zelebriert Langnaus Sieg-Premiere
2:54
Lausanne – Fribourg 5:1
Oksanen-Gala lässt die Lausanner jubeln
4:25
HC Lugano – EV Zug 1:2
Hofmann zündet den Turbo – Matchwinner!
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen