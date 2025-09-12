DE
FR
SC Bern – Genf-Servette HC 2:1 n.P.
Teufelskerl Reideborn hext den SCB zum Sieg

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – Genf-Servette HC (2:1 n.P.).
Publiziert: 12.09.2025 um 23:02 Uhr
Die Eishockey-Highlights der 2. Runde der National League
