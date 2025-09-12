DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie Lugano – EVZ (1:2)
HC Lugano – EV Zug 1:2
Hofmann zündet den Turbo – Matchwinner!
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – EV Zug (1:2).
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Die Eishockey-Highlights der 2. Runde der National League
2:45
HC Ajoie – ZSC Lions 0:4
Andrighetto/Malgin stempeln bei Hollenstein-Comeback ein
4:25
HC Lugano – EV Zug 1:2
Hofmann zündet den Turbo – Matchwinner!
3:40
EHC Biel – HC Davos 1:4
Hultström serviert HCD Shorthander auf Silbertablett
