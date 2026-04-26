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Sörensen muss in heisser Phase verletzt vom Eis
Schwerer Ausfall bei Gottéron
Sörensen muss in heisser Phase verletzt vom Eis
Schwerer Ausfall bei Gottéron: Sörensen muss in der heissen Phase im dritten Drittel verletzt vom Eis.
Publiziert: 26.04.2026 um vor 59 Minuten
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