Als die National League noch die Nationalliga A war, wurde dem Meister jeweils ein erhabener Pokal übergeben. Tafelsilber. So, wie es sein sollte. 1992 verlor man im Schweizer Eishockey aber den Faden und die Nerven, besser wurde es bis heute nicht. Ein Gruselkabinett.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

So sollte ein Pokal aussehen. Champions League. Buchstäblich. Das können die Fussballer besser als die (Schweizer) Eishockeyaner. Tafelsilber. Ein Becher, Griffe, ein paar bunte Bänder für den Festtag. Mehr braucht es nicht.

Die Pokale im Schweizer Eishockey seit Einführung der Playoffs (1986)

Der Schönste

Klein und fein und vor allem: Tafelsilber. So darf ein Pokal gerne aussehen. Der dezent schöne Becher, der während langer Jahre in der Nationalliga A überreicht wurde, war bis 1991 der Standard. Der letzte Klub, der das Glück hatte, diesen Pokal zu empfangen, war der SC Bern.

Der «Was ist denn das?»-Pokal

Berühmt wurde das Gebilde, das an einen im Wasserbad erstarrten Bleiklumpen erinnerte, durch die vier Meistertitel des EHC Kloten von 1993 bis 1996. Unvergessliche Bilder. Bis heute weiss keiner, was dieser Pokal darstellen sollte. So was passiert, wenn man die Gestaltung einer Trophäe Designern überlässt. Bis 1996 im Umlauf.

Schweizer Meister der Playoff-Ära (seit 1986) 1986 HC Lugano

1987 HC Lugano

1988 SC Bern

1989 HC Lugano

1990 HC Lugano

1991 SC Bern

1992 SC Bern

1993 EHC Kloten

1994 EHC Kloten

1995 EHC Kloten

1996 EHC Kloten

1997 SC Bern

1998 EV Zug

1999 HC Lugano

2000 ZSC Lions

2001 ZSC Lions

2002 HC Davos

2003 HC Lugano

2004 SC Bern

2005 HC Davos

2006 HC Lugano

2007 HC Davos

2008 ZSC Lions

2009 HC Davos

2010 SC Bern

2011 HC Davos

2012 ZSC Lions

2013 SC Bern

2014 ZSC Lions

2015 HC Davos

2016 SC Bern

2017 SC Bern

2018 ZSC Lions

2019 SC Bern

2020 keine Titelvergabe (Covid-Pandemie)

2021 EV Zug

2022 EV Zug

2023 Servette

2024 ZSC Lions

2025 ZSC Lions 1986 HC Lugano

1987 HC Lugano

1988 SC Bern

1989 HC Lugano

1990 HC Lugano

1991 SC Bern

1992 SC Bern

1993 EHC Kloten

1994 EHC Kloten

1995 EHC Kloten

1996 EHC Kloten

1997 SC Bern

1998 EV Zug

1999 HC Lugano

2000 ZSC Lions

2001 ZSC Lions

2002 HC Davos

2003 HC Lugano

2004 SC Bern

2005 HC Davos

2006 HC Lugano

2007 HC Davos

2008 ZSC Lions

2009 HC Davos

2010 SC Bern

2011 HC Davos

2012 ZSC Lions

2013 SC Bern

2014 ZSC Lions

2015 HC Davos

2016 SC Bern

2017 SC Bern

2018 ZSC Lions

2019 SC Bern

2020 keine Titelvergabe (Covid-Pandemie)

2021 EV Zug

2022 EV Zug

2023 Servette

2024 ZSC Lions

2025 ZSC Lions Mehr

Der Schirmständer

Ein blaues Wunder? Damals verzichtete man offensichtlich auf kreative Inputs und bediente sich stattdessen beim Tiefbauamt: Ein Verkehrsleitkegel (auch Pylone genannt) wurde kurzerhand umgedreht, blau bepinselt und mit Sockel und Griffen versehen. Damit wurde verständlicherweise verschiedentlich Schindluder getrieben, beim HC Lugano (2006 letztmals Meister) dachte man wenigstens über eine Verbesserung nach und lackierte den Pokal kurzerhand in den Vereinsfarben um. Dieser Pokal wurde mehrfach in Einzelteile zerlegt, aber Ersatz war auch schnell wieder zur Hand. Dafür musste man höchstens bis zur nächsten Strassenbaustelle. Bis 2007 im Umlauf.

Twin-Skate (aka «Pinkel-Pott»)

Twin-Skate heisst der aktuelle Pokal laut Hockeyverband, der diesen Augenschmerz 2008 als Nachfolger des dunkelblauen Schirmständers eingeführt hatte. Dabei war man damals sicher, dass es schlimmer nicht kommen könne. Schuld an dieser Scheusslichkeit in Uringelb hat also nicht die National League. Aber sie tut nichts dagegen.

Twin-Skate soll laut Hersteller an einen Eiskristall erinnern, aber wo zum Teufel gibt es solche Eiskristalle? Der Pokal wird im Volksmund «Pinkel-Pott» genannt, und das bleibt auch so. Der Gipfel: Vor der Übergabe wird da stets noch ein gelber Puck eingeworfen. Wer kommt auf solche Ideen? Die Chance, das Teil loszuwerden, wurde 2015 verpasst: Umgehend nach der Übergabe im Zürcher Hallenstadion wurde der Pokal von HCD-Spielern zerstört (siehe Beweisfoto). Den grössten Auftritt hatte Twin-Skate 2012, als der ZSC-Captain Mathias Seger nach der Meisterfeier morgens um 8 Uhr mit dem Pokal im 11er-Tram gesichtet wurde.

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