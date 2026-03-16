So sollte ein Pokal aussehen. Champions League. Buchstäblich. Das können die Fussballer besser als die (Schweizer) Eishockeyaner. Tafelsilber. Ein Becher, Griffe, ein paar bunte Bänder für den Festtag. Mehr braucht es nicht.
Die Pokale im Schweizer Eishockey seit Einführung der Playoffs (1986)
Der Schönste
Klein und fein und vor allem: Tafelsilber. So darf ein Pokal gerne aussehen. Der dezent schöne Becher, der während langer Jahre in der Nationalliga A überreicht wurde, war bis 1991 der Standard. Der letzte Klub, der das Glück hatte, diesen Pokal zu empfangen, war der SC Bern.
Der «Was ist denn das?»-Pokal
Berühmt wurde das Gebilde, das an einen im Wasserbad erstarrten Bleiklumpen erinnerte, durch die vier Meistertitel des EHC Kloten von 1993 bis 1996. Unvergessliche Bilder. Bis heute weiss keiner, was dieser Pokal darstellen sollte. So was passiert, wenn man die Gestaltung einer Trophäe Designern überlässt. Bis 1996 im Umlauf.
1986 HC Lugano
1987 HC Lugano
1988 SC Bern
1989 HC Lugano
1990 HC Lugano
1991 SC Bern
1992 SC Bern
1993 EHC Kloten
1994 EHC Kloten
1995 EHC Kloten
1996 EHC Kloten
1997 SC Bern
1998 EV Zug
1999 HC Lugano
2000 ZSC Lions
2001 ZSC Lions
2002 HC Davos
2003 HC Lugano
2004 SC Bern
2005 HC Davos
2006 HC Lugano
2007 HC Davos
2008 ZSC Lions
2009 HC Davos
2010 SC Bern
2011 HC Davos
2012 ZSC Lions
2013 SC Bern
2014 ZSC Lions
2015 HC Davos
2016 SC Bern
2017 SC Bern
2018 ZSC Lions
2019 SC Bern
2020 keine Titelvergabe (Covid-Pandemie)
2021 EV Zug
2022 EV Zug
2023 Servette
2024 ZSC Lions
2025 ZSC Lions
1986 HC Lugano
1987 HC Lugano
1988 SC Bern
1989 HC Lugano
1990 HC Lugano
1991 SC Bern
1992 SC Bern
1993 EHC Kloten
1994 EHC Kloten
1995 EHC Kloten
1996 EHC Kloten
1997 SC Bern
1998 EV Zug
1999 HC Lugano
2000 ZSC Lions
2001 ZSC Lions
2002 HC Davos
2003 HC Lugano
2004 SC Bern
2005 HC Davos
2006 HC Lugano
2007 HC Davos
2008 ZSC Lions
2009 HC Davos
2010 SC Bern
2011 HC Davos
2012 ZSC Lions
2013 SC Bern
2014 ZSC Lions
2015 HC Davos
2016 SC Bern
2017 SC Bern
2018 ZSC Lions
2019 SC Bern
2020 keine Titelvergabe (Covid-Pandemie)
2021 EV Zug
2022 EV Zug
2023 Servette
2024 ZSC Lions
2025 ZSC Lions
Der Schirmständer
Ein blaues Wunder? Damals verzichtete man offensichtlich auf kreative Inputs und bediente sich stattdessen beim Tiefbauamt: Ein Verkehrsleitkegel (auch Pylone genannt) wurde kurzerhand umgedreht, blau bepinselt und mit Sockel und Griffen versehen. Damit wurde verständlicherweise verschiedentlich Schindluder getrieben, beim HC Lugano (2006 letztmals Meister) dachte man wenigstens über eine Verbesserung nach und lackierte den Pokal kurzerhand in den Vereinsfarben um. Dieser Pokal wurde mehrfach in Einzelteile zerlegt, aber Ersatz war auch schnell wieder zur Hand. Dafür musste man höchstens bis zur nächsten Strassenbaustelle. Bis 2007 im Umlauf.
Twin-Skate (aka «Pinkel-Pott»)
Twin-Skate heisst der aktuelle Pokal laut Hockeyverband, der diesen Augenschmerz 2008 als Nachfolger des dunkelblauen Schirmständers eingeführt hatte. Dabei war man damals sicher, dass es schlimmer nicht kommen könne. Schuld an dieser Scheusslichkeit in Uringelb hat also nicht die National League. Aber sie tut nichts dagegen.
Twin-Skate soll laut Hersteller an einen Eiskristall erinnern, aber wo zum Teufel gibt es solche Eiskristalle? Der Pokal wird im Volksmund «Pinkel-Pott» genannt, und das bleibt auch so. Der Gipfel: Vor der Übergabe wird da stets noch ein gelber Puck eingeworfen. Wer kommt auf solche Ideen? Die Chance, das Teil loszuwerden, wurde 2015 verpasst: Umgehend nach der Übergabe im Zürcher Hallenstadion wurde der Pokal von HCD-Spielern zerstört (siehe Beweisfoto). Den grössten Auftritt hatte Twin-Skate 2012, als der ZSC-Captain Mathias Seger nach der Meisterfeier morgens um 8 Uhr mit dem Pokal im 11er-Tram gesichtet wurde.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42