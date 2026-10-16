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Knallt es bald in Biel?
«Dubé schmeisst seine Spieler unter den Bus»

Kommt es beim EHC Biel bald zu einer Trainer-Rochade? Im «SCHLIIFTS?» sprechen Raphi Walser und Dino Kessler über die Seeländer – und darüber, wie fest der Stuhl von Christian Dubé bereits wackelt.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Zwei Ligen, eine Leidenschaft
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RMS

Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.

Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
Lausanne HC
Lausanne HC
12
-1
18
6
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-6
16
7
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
8
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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