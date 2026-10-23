DE
FR
Abonnieren

Um Vollrunde interessanter zu machen
«Mysports sollte die Konferenz-Schaltung anbieten»

Sechs Eishockeyspiele gleichzeitig, aber keine Konferenzschaltung: Bei «SCHLIIFTS?» fordert Dino Kessler von Mysports ein Umdenken. Darüber spricht er mit Tigers-Stürmer Jérôme Bachofner und Raphi Walser.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Mehr vom Podcast «SCHLIIFTS?»
In diesem Artikel erwähnt
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
21395981 HC+Davos
HC Davos
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21395917 HCL_logo
HC Lugano
ev zug logo
EV Zug
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen