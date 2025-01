SCB-Leader Simon Moser privat «Geniesse jeden Moment, in welchem ich Hockey spielen darf»

In der Dok-Serie «Inside Plus» von MySports gibt es den Blick hinter die Kulissen. In der neuen Folge geht es um SCB-Leitwolf Simon Moser. Er spricht dabei über seinen Weg aus dem kleinen Dorf im Emmental in die grosse Hockey-Welt.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 20 Minuten