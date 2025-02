«Die richtige Entscheidung» Tangnes spricht über den Abschied aus Zug zum Saisonende

In der Dok-Serie «Inside Plus» von MySports gibt es den Blick hinter die Kulissen. In der neuen Folge geht es um den scheidenden EVZ-Trainer Dan Tangnes. In der Dokumentation spricht er offen über die Beweggründe für seine Rückkehr nach Schweden