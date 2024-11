Nati-Coach Patrick Fischer über Karriere «Ich will etwas an den Sport und an das Land zurückgeben»

In der Dok-Serie «Inside Plus» von MySports gibt es den Blick hinter die Kulissen. In der neuen Folge geht es um Nati-Coach Patrick Fischer. Seit fast zehn Jahren steht Fischer nun an der Bande der Nati. Im «Inside Plus» gibt er Einblick in seiner Trainerkarriere.