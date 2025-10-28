DE
FR
Abonnieren

SCB-Captain Untersander
«Da gibts nichts mehr zu sagen, wir müssen über die Bücher»

SCB-Captain Untersander ist nach der Heimniederlage gegen Ajoie sichtlich bedient.
Publiziert: 28.10.2025 um 23:19 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen