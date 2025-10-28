DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Untersander nach Niederlage bedient
SCB-Captain Untersander
«Da gibts nichts mehr zu sagen, wir müssen über die Bücher»
SCB-Captain Untersander ist nach der Heimniederlage gegen Ajoie sichtlich bedient.
Publiziert: 28.10.2025 um 23:19 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
3:01
SC Bern – HC Ajoie 4:5
Die ersten zwei Schüsse sitzen: So schockt Underdog den SCB
4:18
ZSC Lions – SCRJ Lakers 7:0
Frechdachs Weber nötigt Nyffeler zum Eigentor
3:47
Genf-Servette – HC Davos 7:0
Dieser Doppelschlag innert 14 Sekunden schockt HCD
4:52
Ambri-Piotta – HC Lugano 2:5
Heeds Mega-Bock stürzt Ambri ins Verderben
3:39
SCL Tigers – EV Zug 4:2
EVZ-Stadler hat Schmutz nicht im Griff
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen