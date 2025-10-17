DE
SCB-Captain bedient
Untersander: «Dass wir ständig verlieren – es ist zum Kotzen»

SCB-Captain Ramon Untersander spricht nach der Niederlage gegen Lausanne über das Spiel und ist bedient.
Publiziert: 17.10.2025 um 23:19 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 17. Oktober
