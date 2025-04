Du willst nur die Zürcher in Sicherheit wiegen

Du hast natürlich recht, dass Lausanne noch genug Zeit hat, das Rebreak zu schaffen. Nachdem Ex-Tennis-Maestro und Werbe-Ikone Roger Federer am Donnerstag den zweiten Sieg des ZSC live im Stadion gesehen hat, scheint mir dieser Begriff zulässig. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Mannschaft von Geoff Ward, nicht wie gegen Fribourg im Halbfinal, ein zweites Mal zu Hause verliert.

Zwischen den Zeilen höre ich bei dir bereits Resignation heraus. Doch ich sehe, was du da versuchst: Du willst nur die Zürcher in Sicherheit wiegen und hoffst, dass sich Arroganz im Lager des Meisters und Champions-League-Siegers einschleicht. Das wäre aufgrund des ersten Spieles vielleicht möglich. Doch in Zürich ist die Erinnerung an die Serie vor einem Jahr, als sich Lausanne viel Respekt verschaffte, noch frisch.

Überheblich dürfte keiner werden. Doch ich bin gespannt, ob es die Lions wieder, wie in den letzten beiden Auswärtsspielen, schaffen, mit der «Fertig Scheissdreck»-Einstellung in Lausanne aufzutreten. Dabei beziehe ich mich auf die Aussage des bisher äusserst stark auftretenden Stürmers Willy Riedi, die er vor dem abschliessenden Halbfinal-Sieg in Davos machte.