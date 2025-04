Es ist die Schlüsselfrage, welche die ZSC Lions intensiv beschäftigt: Wie können sie ihren Auswärtskomplex abstreifen und am Donnerstagabend in Davos ihren ersten Final-Matchpuck verwerten?

1/5 ZSC-Stürmer Willy Riedi (l.) wird vom Davoser Simon Knak bedrängt. Foto: freshfocus

Darum gehts ZSC Lions wollen Halbfinal-Serie gegen den HC Davos auswärts beenden

Willy Riedi spricht Klartext und erklärt die Auswärtsschwierigkeiten

ZSC hat beeindruckende 14 Playoff-Heimsiege in Folge, will aber trotzdem kein Spiel 7

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Dreimal in Folge haben die ZSC Lions nun auswärts verloren. Zweimal in den Playoff-Halbfinals in Davos (1:3, 3:4) und zuvor in den Viertelfinals gegen Kloten (1:2). Grosse Lust, auch noch eine vierte Pleite en suite in der Fremde einzufahren und sich dadurch mit dem HC Davos auf ein unberechenbares Spiel 7 einlassen zu müssen, besteht beim Titelverteidiger aber nicht.

ZSC-Stürmer Willy Riedi (26), der mit seinem Treffer zum 1:0 der Wegbereiter des 3:0-Heimsieges in Halbfinal-Akt 5 am Dienstag war, der den Zürchern eine 3:2-Führung in der Serie bescherte, spricht denn auch Klartext. Gegenüber MySports sagt er: «Jetzt ist fertig mit dem Scheissdreck, jetzt fahren wir nach Davos und machen den Sack zu.» Die Gehässigkeiten zum Schluss der Partie hätten das Bestreben, die Serie zu beenden, noch zusätzlich verstärkt.

Riedis Wahrscheinlichkeitsrechnung

Gegenüber Blick packt Riedi dann anschliessend auch noch eine fast schon mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung aus: «Jedes Mal, wenn du auswärts verloren hast, steigt automatisch die Chance, dass du beim nächsten Mal auswärts wieder gewinnst. Jetzt haben wir oft verloren, daher haben wir eine gute Chance zu gewinnen. Das ist einfach Logik.»

4:37 ZSC Lions – HC Davos 3:0: Riedis Lupfer in den Netzhimmel befreit den ZSC

Riedis Wahrscheinlichkeitsrechnung würde dann allerdings auch die beeindruckende ZSC-Heimbilanz (mittlerweile 14 Playoff-Heimsiege in Folge) für ein allfälliges Spiel 7 erst recht ins Wanken bringen. Doch darauf angesprochen, meint er mit einem Lachen: «Das sprechen wir nicht an. Daheim sind wir einfach gut, da hat es nichts damit zu tun.»

Die kleinen (Auswärts-)Unterschiede

Riedi kann aber auch gut erklären, weshalb es denn so anspruchsvoll ist, einen Auswärtssieg zu landen: «Die Vorbereitung ist einfach ein kleines Stück besser, wenn du daheim spielen kannst. Statt in den Bus zu sitzen und zu reisen, kann man sich in der eigenen Wohnung noch ein wenig entspannen. Und dann kommen natürlich die Fans im eigenen Stadion dazu – jede gute Aktion wird gefeiert, das peitscht die Heimmannschaft an. Es sind kleine Details, die am Schluss den kleinen Unterschied machen können.»

Doch diesen kleinen Unterschied wollen Riedi und Co. heute Abend nicht mehr zulassen. Der ZSC hat wesentlich mehr Lust auf ein freies Wochenende anstatt auf ein Spiel 7.