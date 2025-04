Geoff Ward macht alle besser

Deine Feststellung ist richtig. Es ist eine Tatsache und ich werde nicht versuchen, zu argumentieren. Ich würde verlieren. Doch es gibt einen Punkt, in dem Lausanne besser ist als Zürich: der Trainer. Geoff Ward ist ein hervorragender Taktiker, der in der Lage ist, ein System einzuführen und es vor allem auch durchzusetzen.

Ich habe in den fast 20 Jahren, in denen ich über diesen Sport berichte, noch nie so viel Lob über einen Coach gehört. Damit meine ich nicht irgendwelche Phrasen, die in den sozialen Netzwerken der Vereine zu lesen sind. Nein, ich spreche von der spontanen Bewunderung, die die gesamte Mannschaft und ehemalige Spieler dem Trainer, der einen Stanley Cup gewonnen hat, entgegenbringen.

Die Mannschaft spielt für den Lausanne HC, aber sie spielt vor allem für Geoff Ward. Er glaubt an die Tugenden seines Kollektivs, und ich muss zugeben, dass ich auch daran glaube. Individuell gibt es nur wenige Lausanner, die einen Platz in Zürich sicher haben (Riat, Glauser, Frick?). Aber der Mann hinter der Bank wird es immer schaffen, 110 Prozent aus jedem Einzelnen herauszuholen. Und all das zusammengenommen, kann einen grossen Unterschied bewirken. Letztes Jahr hat es fast geklappt, obwohl Denis Malgin sechs Spiele lang dabei war.